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Spor

Marsilya'ya 3 puanı Cengiz Ünder getirdi

Olimpik Marsilya, Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Clermont'u 1-0 mağlup etti. Marsilya'nın tek golünü milli oyuncu Cengiz Ünder kaydetti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 00:51
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12'nci haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25'inci dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı.

Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3'üncü sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.

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