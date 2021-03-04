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Spor

Marsilya'yı deviren Lille liderliğini sürdürdü

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille, evinde Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.

AA04 Mart 2021 Perşembe 01:10 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 01:10
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Lille'in Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci devrede, Jonathan David 90. ve 90.+2 dakikalarda attığı gollerle Lille mücadeleyi 2-0 kazandı.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 58 dakika oyunda kalırken, Zeki Çelik 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Marsilya ise 39 puanda kaldı.

PSG YENDİ

Lille'in en yakın takipçisi Paris Saint-Germain (PSG) de deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı.

Sarabia'nın 20. dakikada kaydettiği golle PSG maçı 1-0 üstünlükle tamamladı.

PSG, puanını 60'a yükselterek 2. sırada kaldı. Bordeaux ise 33 puanla 14. sıraya geriledi.

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