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Spor

Mart ayının en iyi teknik direktörü Mikel Arteta oldu!

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de mart ayının en iyi teknik direktörü seçildi.

IHA31 Mart 2023 Cuma 14:25 - Güncelleme:
Mart ayının en iyi teknik direktörü Mikel Arteta oldu!
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Arsenal Teknik Direktörü Mikeal Arteta, İngiltere Premier Lig'de mart ayının teknik direktörü seçildi. Arteta, bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, lider Arsenal'in Teknik Direktörü Mikeal Arteta'nın mart ayının teknik direktörü seçildiği duyuruldu. Arteta yönetimindeki Arsenal, mart ayında Everton, Bournemouth, Fulham ve Crystal Palace'ı mağlup ederken, 14 gol atıp, kalesinde 3 gol gördü.

İspanyol teknik adam ağustos, Kasım/Aralık ve ocak ayından sonra bu yıl 4. kez ayın teknik direktörü oldu.

Arsenal, Premier Lig'de Manchester City'nin 8 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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