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Spor

Martial için Fenerbahçe'ye kötü haber!

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Martial için sıcak bir gelişme yaşandı. Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Martial'i satmayacaklarını söyledi.

26 Aralık 2023 Salı 13:54 - Güncelleme:
Martial için Fenerbahçe'ye kötü haber!
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunan Anthony Martial'in geleceği net bir açıklama yaptı.

"SATMAYACAĞIZ!"

Kulübün, kış transfer döneminde Martial'i satmayı düşünmediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Martial halen tam olarak iyileşmedi. Sözleşme görüşmelerinde bir gelişme olursa bunu ilk benden duyarsınız. Ocak ayında Anthony'i satmayı düşünmüyoruz." dedi.

28 yaşındaki Fransız forvet, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

Anthony Martial'in Manchester United ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

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