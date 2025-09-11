İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Martial'in yeni adresi Meksika

Manchester United ile yollarını ayırmasının ardından son olarak AEK Atina'da forma giyen Anthony Martial'in, Meksika ekiplerinden Monterrey ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Haber Merkezi11 Eylül 2025 Perşembe 19:19 - Güncelleme:
Manchester United yıllarından sonra AEK Atina forması giyen Anthony Martial'in yeni durağı netlik kazandı.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun edindiği bilgilere göre; Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey, 29 yaşındaki İngiliz golcü ile anlaşmaya vardı.

AEK, YEŞİL IŞIĞI YAKTI!

Martial'in kulübü AEK Atina, oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve sözleşmeyi imzalamak için gitmesine izin verdi.

RAMOS'UN TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Bu transferinin gerçekleşmesi halinde İngiliz yıldız, Sergio Ramos ile takım arkadaşı olacak.

PERFORMANS

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibinde 23 maçta görev alan Martial, 9 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

