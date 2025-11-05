İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1141
  • EURO
    48,443
  • ALTIN
    5391.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Martin Jedlicka'dan iddialı açıklama! ''Dört gözle Fenerbahçe'yi bekliyoruz''
Spor

Martin Jedlicka'dan iddialı açıklama! ''Dört gözle Fenerbahçe'yi bekliyoruz''

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Viktoria Plzen'in deneyimli file bekçisi Martin Jedlicka açıklamalarda bulundu ve maç için iddialı konuştu. İşte detaylar...

AKŞAM5 Kasım 2025 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Martin Jedlicka'dan iddialı açıklama! ''Dört gözle Fenerbahçe'yi bekliyoruz''
ABONE OL

Son dönemde süper bir performans sergileyen Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Çekya temsilcisini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Viktoria Plzen'de de tüm planlar üç puan üzerine yapılmış durumda. Çekya ekibinin başarılı eldiveni Martin Jedlicka, zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMIŞTI

27 yaşındaki file bekçisi, "F.Bahçe'nin kadrosunda önemli isimler var. Büyük isimlerle karşılaşacağız. Bu yüzden gerçekten zorlu bir sınavdan geçeceğiz. Ama biz bu tür maçlar için futbol oynuyoruz. En iyilerle rekabet etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte onları evimizde yenebiliriz. Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan iki takım 2013 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. F.Bahçe, deplasmanda 1-0 kazanmış, ardından evinde 1-1 berabere kalmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kırmızı ışıkta mikser faciaya davetiye çıkardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.