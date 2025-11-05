Son dönemde süper bir performans sergileyen Fenerbahçe, yarın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, Çekya temsilcisini mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Viktoria Plzen'de de tüm planlar üç puan üzerine yapılmış durumda. Çekya ekibinin başarılı eldiveni Martin Jedlicka, zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇEYREK FİNALE ÇIKMIŞTI

27 yaşındaki file bekçisi, "F.Bahçe'nin kadrosunda önemli isimler var. Büyük isimlerle karşılaşacağız. Bu yüzden gerçekten zorlu bir sınavdan geçeceğiz. Ama biz bu tür maçlar için futbol oynuyoruz. En iyilerle rekabet etmek istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte onları evimizde yenebiliriz. Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan iki takım 2013 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. F.Bahçe, deplasmanda 1-0 kazanmış, ardından evinde 1-1 berabere kalmıştı.