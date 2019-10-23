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Martin Linnes: Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım

Galatasaray'ın yıldızı Martin Linnes, Real Madrid maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da kadro dışı kalan ve eksikliğinin hissedildiği konuşulan Norveçli yıldız Martin Linnes, hedefi ve İstanbul'daki hayatı üzerine konuştu.

İşte Martin Linnes'in açıklamaları:

"Futbol devam ediyor ve inişler, çıkışlar her zaman olur. Şu an zorlu bir süreç yaşıyorum. Hayal kırıklığı yaşadım, moralim bozuldu ancak artık geleceğe bakıyorum. Ocak ayına en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyorum."

"KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Aslında yeni sözleşmeyi imzalarken, kulüp tarafından değer görmem ve önemli hissettirilmem beni çok mutlu etti. Ancak, transferin son günü bazı şeyler oldu. İstenmedik bir durumun ortasında kaldım. Şimdi bu durumu kabullendim ve ocak ayına hazır olmaya çalışıyorum. Her gün 1 saat antrenmanımı yapıyorum. Ancak, maç kondisyonuna ihtiyacım var. Olabildiğince kendimi hazır tutmaya çalışıyorum."

"FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM, HIRSLIYIM"

"Ailem ve ben İstanbul'da çok mutluyuz. Burada taraftarlar bana destek veriyorlar. Onlarla aramda çok iyi bir ilişki var. Ancak, aynı zamanda benim için hangisinin daha iyi olacağına da karar vermem gerekiyor. Futbol oynamak istiyorum, hırslıyım ve rekabet etmeliyim. Ancak, şu an için kenarda beklemek zorundayım. Sadece, gelecekte yaşanacaklar konusunda da heyecan duyuyorum."

"BİR NORVEÇLİNİN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA BÜYÜK"

"Norveçliler, genel olarak bu kulübü nne kadar büyük ve önemli olduğunu anlayamayabilir. Galatasaray, eylül ayında dünyanın en çok etkileşim alan twitter hesabına sahipti. Tüm dünyayı kapsayan çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Dünyanın her yerinde bizi tanıyan ve destekleyen insanlar olduğu için mutluyuz. Bir Norveçlinin düşünebileceğinden çok daha büyük bir kulübüz."

"ALİ SAMİ YEN'DE BULUTLARIN ÜSTÜNDEYİZ"

"Ali Sami Yen'de gerçekten inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Burada futbol oynamak sizi harika hissettiriyor. Geçen iki sezonda şampiyon olduk ve çoğu gece burada bulutların üstünde yürüyor gibiydik. İstenilen mücadeleyi gösteremediğinizde baskı bir anda artıyor. Fakat, o mücadeleyi gösterdiğiniz anda sizi destekliyorlar ve kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz.

Galatasaray forması altında hemen hemen her zaman taraftarın desteği bizimle oldu. Bu nedenle Galatasaray futbol oynamak benim için hem çok olumlu hem de çok eğlenceli bir deneyim."

(Sporx)

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