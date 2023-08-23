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Spor

Martin Linnes, Galatasaray'a karşı oynayamadı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Moldeli oyuncu Martin Linnes, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanan karşılaşmada forma giyemedi.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:41 - Güncelleme:
Martin Linnes, Galatasaray'a karşı oynayamadı
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Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Martin Linnes, eski takımına karşı sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı.

Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı.

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