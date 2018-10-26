Martin Linnes: Maçı kazanacak oyunu ortaya koyamadık

FORMAYI MARİANO’DAN KAPTI

G.SARAY’IN Norveçli yıldızı Martin Linnes, Lokomotiv Moskova ve Porto maçında olduğu gibi Schalke 04 maçına da Mariano’dan formayı kaparak 11’de başladı… Şampiyonlar Ligi’nde teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçemediği isimlerden olan tecrübeli oyuncu, Schalke karşısında yaşanan kayıp nedeniyle de üzgündü… Maç sonrası morali bir hayli bozuk olan 27 yaşındaki futbolcu, maçı kazanacak bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi.

TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDECEKTİK

Almanya’daki rövanş için umutlu konuşan Linnes, ‘’Bu maçı kazanmak istiyorduk. Bunun için hazırlandık. Tek hedefimiz üç puandı… Elimizden geleni yaptık. Ancak olmadı… Gerçekten üzgünüm. Taraftarımıza galibiyet hediye edemedik. Kazanamadık. Bunun rövanşı da var. Artık kazanmaktan başka çaremiz yok. Evimizde kazanamadık ama inşallah Almanya’daki maçı kazanırız. Taraftarlarımız orada da bizi yalnız bırakmayacağından eminim” dedi.

DEVLER LİGİ’NİN EN İYİLERİNDEN

SCHALKE 04 karşısında Galatasaray’ın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Norveçli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok top kapan oyuncular istatistiğinde 3. sırada yer aldı. Whoscored verilerine göre; 17 kez ile en çok top kazanan isim Barça'dan Busquets olurken, Benfica'dan Lubomir Fejsa 2. sırada kaldı. 3. sırayı ise Linnes'in de aralarında bulunduğu dört futbolcu paylaştı. Yaptığı 13 top kapma hamlesinde 12 kez başarılı olan Norveçli sağ bek listedeki isimlerin bir adım önüne geçmeyi başardı.

(Gunes)