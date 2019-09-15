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Martin Linnes: Ocak'ta geri döneceğim

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Martin Linnes, geri dönüş için sinyalleri verdi.

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Sözleşmesi dondurulan Martin Linnes'in, Kasımpaşa maçında tribünlerdeki üzüntülü hali gözlerden kaçmadı.
 
Taraftarın büyük ilgi gösterdiği oyuncu "Ocak ayında geri döneceğim" diyerek de hırsını ortaya koydu.
 
Sezon sonunda kontratları bitecek olan Yuto Nagatomo ve Mariano ile devre arasında teklif gelmesi halinde yönetim de yollarını ayırmayı planlıyor.
 
Aksik halde ise geçen sezon akciğeri sönen ve ölümden dönen Nagatomo düşük performansı nedeniyle Martin Linnes yerine tribüne giden isim olabilir.
 
Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.
 
(Sabah)
 

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