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Martin Linnes: Yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum

G.SARAY’DA forma giyen Martin Linnes, ülkesi Norveç’te Sarı-Kırmızılı takımla ilgili konuştu.

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Linnes şunları söyledi: Geçtiğimiz sezon takıma katkı sağladım. Yeni bir sözleşme imzalamak istiyorum. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul’dan ayrılmayı düşündük. Şu anda herşey yolunda. Türkiye çok güvenli bir ülke. İstanbul’da çok iyi restoranlar var. İklimi de fantastik. Nisan-Ekim aylarında şortla gezebiliyorsun. Ayrıca havaalanı evimize çok yakın. Oradan Norveç’e doğrudan uçuş yapabiliyoruz. 

(Aksam)

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