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Martin Linnes'in yeni rotası belli oldu

Yabancı futbolcu kotasının dolması sebebiyle Linnes'in sözleşmesini askıya alan Sarı-Kırmızılılar, Norveçli oyuncuyu 6 aylığına kiralamak için çabalıyor. Yönetimin planı, tecrübeli sağ beki transfer dönemi açık olan Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübe göndermek...

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Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Sarı- Kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.

27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

GERİ GELECEK

Futbolcunun menacerine bu konuda talimat veren Sarı- Kırmızılılar'ın, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Linnes'in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes'in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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