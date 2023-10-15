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Spor

Martin Odegaard: Real Madrid'den ayrıldığım için mutluyum

Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Odegaard ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu,' Real Madrid'den ayrıldığın için üzgün müsün?' sorusuna verdiği cevap ile herkesi şaşırttı.

15 Ekim 2023 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Martin Odegaard: Real Madrid'den ayrıldığım için mutluyum
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Arsenal'in yıldız oyuncusu Martin Odegaard, ülkesinde yaptığı röportajda Real Madrid günleri hakkında konuştu. 'Real Madrid'den ayrıldığına pişman mısın' sorusunu yanıtlayan Odegaard, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

Madrid günlerinden bahseden Norveçli yıldız, 'Madrid'de geçirdiğim zaman iyiydi. Benim için olumlu bir aşamaydı. Olgunlaşmayı öğrendim ve harika bir öğrenme deneyimi oldu. Ama ne olursa olsun daha fazla oynamaya ihtiyacım vardı.' dedi.

'AYRILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Madrid'den ayrıldığı için pişman olmadığını söyleyen Odegaard, 'Real Madrid'den ayrılma kararımdan ve kariyerimden gidişatından mutluyum. Eğer Madrid'den ayrılmasaydım bugün bulunduğum seviyeye ulaşamazdım. Madrid dünyanın en büyük kulübü. Orada büyük baskı var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'de toplamda 62 karşılaşmaya çıkan yıldız on numara, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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