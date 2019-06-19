Martin Skrtel Başakşehir yolunda

Fenerbahçe'nin 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Martin Skrtel, Başakşehir ile söz kesti.

Slovak oyuncunun Turuncu-Lacivertli kulübe haber yolladığı ve “Fenerbahçe’den aldığım ücretin yarısına iki yıl sizde forma giyebilirim” dediği ortaya çıktı. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

Güneş