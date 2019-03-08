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Martin Skrtel, Fenerbahçe'den 2 yıllık sözleşme talep etti

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Slovak stoper Martin Skrtel, Fenerbahçe yönetiminin 1 yıllık teklifine sıcak bakmadı. Görüşmeler sürüyor.

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Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor.

ÜCRETİNDE İNDİRİM VAR

Fenerbahçe yönetiminin Martin Skrtel'in 2.8 milyon euro'luk garanti ücretini 2 milyona düşürmek istediği ancak asıl meselenin bu olmadığı öğrenildi.

2 YILA İMZALAYACAK

Skrtel 2 yıllık sözleşme istiyor. Yönetimin teklifi ise 1 yıllık. Teklifin 2 yıla çıkmasıyla Slovak stoper imzayı atacak.

(Takvim)

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

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