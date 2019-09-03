TM Dijital Haber Merkezi

3 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra sarı lacivertli kulüple yolları ayrılan ve bonservisini eline alan Skrtel’in Atalanta’nın kapısından dönüp Başakşehir’e imza atması futbolseverleri bir hayli şaşırttı. Sarı lacivertli kulüpten yıllık 3 milyon euro’ya yakın bir para isteyip yeni kontrat uzatma peşinde olan Martin Skrtel’in fizik kapasitesi olarak resmen bittiği öğrenilirken, İtalyanların sağlık kontrollerinde durumun farkına vardığı ve tecrübeli stoperin sözleşmesini feshettiği belirtildi.

SKRTEL RESMEN BİTMİŞ

Bonservisi elinde olmasına rağmen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu kulüplerinin kapılarını kapattığı Skrtel’in bitik olduğunu ifade eden menajerler Başakşehir’in büyük bir yanlışa düştüğünü vurgularken, 34 yaşındaki Slovak’ın kendisiyle aynı yaşta olan diğer defans oyuncularına göre çok çok geride kaldığı, bu yüzden Skrtel'in hiçbir takım tarafından istenmediği bildirildi.