Martin Skrtel, İtalyan ekibi Parma ile el sıkıştı
Fenerbahçe’de sözleşmesi bitecek Skrtel, Parma ile anlaştı. Parma 2, Skrtel 3 yıllık sözleşmede takılsa da, Skrtel’in ailesi İtalya’yı istiyor.
MARTİN Skrtel’le bağlar koptu. 34 yaşındaki Slovak stoper, yeni sezonda kuvvetle muhtemel Parma’da forma giyecek. F.Bahçe’den yüksek şartlarda sözleşme isteyen Skrtel, Parma ile maddi konularda uzlaştı. Ancak ‘yıl’ ditayında sıkıntı var. Skrtel, 3 yıllık mukavele istedi, İtalyanlar ise 2 yıl önerdi. Skrtel ailesinin, İtalya’da oynama arzusundan dolayı da bunun aşılacağı kaydedildi. Daha önce İtalya’ya gidilmiş ve ev bakılmıştı.
Akşam
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