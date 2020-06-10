10 Haziran 2020 Çarşamba 21:55 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 21:55

Medipol Başakşehir'de forma giyen Slovakyalı futbolcu Skrtel, Çekya basınına Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.

"YARIŞ TRANZONSPOR İLE ARAMIZDA GEÇECEK"

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Skrtel, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum."

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, "Galatasaray var. Sivasspor var. Hatta belki Beşiktaş da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz."