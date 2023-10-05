Martin Skrtel, Trnava-Fenerbahçe maçını yorumladı

Spartak Trnava'dan geçen sezon ayrılarak futbol kariyerine nokta koyan eski Fenerbahçeli yıldız Martin Skrtel, Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kariyerini ve bugün oynanacak karşılaşmayı değerlendiren Skrtel, "Fenerbahçe'de oynadığımda elimden gelenin en iyisini yaptım. Kalbimde sadece Trnava değil, Fenerbahçe de var. Kendimi izole edeceğim. Bir taraftar olarak bu maçın tadını çıkaracağım" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonunda transfer olan Skrtel, sarı-lacivertli formayla 119 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 7 gol yollayan yıldız savunmacı 3 golünde asistini yaptı.

Skrtel, Fenerbahçe'nin yanı sıra ülkemizde RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.