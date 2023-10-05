İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6113
  • EURO
    29,0662
  • ALTIN
    1613.71
  • BIST100
    8414.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Martin Skrtel, Trnava-Fenerbahçe maçını yorumladı
Spor

Martin Skrtel, Trnava-Fenerbahçe maçını yorumladı

Hem Spartak Trnava'da hem de Fenerbahçe'de forma giymiş olan Martin Skrtel bu akşam oynanacak olan Konferans Ligi maçını değerlendirdi.

5 Ekim 2023 Perşembe 12:51 - Güncelleme:
Martin Skrtel, Trnava-Fenerbahçe maçını yorumladı
ABONE OL

Spartak Trnava'dan geçen sezon ayrılarak futbol kariyerine nokta koyan eski Fenerbahçeli yıldız Martin Skrtel, Spartak Trnava-Fenerbahçe karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kariyerini ve bugün oynanacak karşılaşmayı değerlendiren Skrtel, "Fenerbahçe'de oynadığımda elimden gelenin en iyisini yaptım. Kalbimde sadece Trnava değil, Fenerbahçe de var. Kendimi izole edeceğim. Bir taraftar olarak bu maçın tadını çıkaracağım" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye 2016-17 sezonunda transfer olan Skrtel, sarı-lacivertli formayla 119 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 7 gol yollayan yıldız savunmacı 3 golünde asistini yaptı.

Skrtel, Fenerbahçe'nin yanı sıra ülkemizde RAMS Başakşehir'in de formasını giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.