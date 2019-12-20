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Spor

‘Masaya vurmadan halledeceğiz’

Beşiktaş Başkanı Çebi, “Hakem hataları nedeniyle biz de dertliyiz. Ancak masaya vurup bu işe bir çözüm bulma dönemi geçti. Biz gerekli yerlerle görüşerek çözüm yoluna gideceğiz” diye konuştu.

Star Spor20.12.2019  01:06 - Güncelleme: 20.12.2019  01:06

AHMET Nur Çebi, hakem hatalarının son bulması için çaba harcadıklarını söyledi. Önceki akşam Ankara’da Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Wyntham Otel’deki organizasyonuna katılan Kartal’ın patronu, “Hakem hatalarından biz de dertliyiz. Arkadaşlarımız hakkımızın yendiğini düşünüp kızıyor. Biz de üzülüyoruz ama elimizi kolumusu masalara vurmanın bir fayda vermediğini ben geçmişte gördüm. Gerekli sonuca varabileceğimiz yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs’a kadar 650 milyon lira ödememiz var. Borcumuz ise 2.4 milyon lira. Geldiğimizden beri Beşiktaş’taki sıkıntıları anlatıyoruz. Bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyerek başarıya ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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