‘Masaya vurmadan halledeceğiz’

Star Spor 20.12.2019 01:06 - Güncelleme: 20.12.2019 01:06

AHMET Nur Çebi, hakem hatalarının son bulması için çaba harcadıklarını söyledi. Önceki akşam Ankara’da Anadolu Beşiktaşlılar Derneği’nin Wyntham Otel’deki organizasyonuna katılan Kartal’ın patronu, “Hakem hatalarından biz de dertliyiz. Arkadaşlarımız hakkımızın yendiğini düşünüp kızıyor. Biz de üzülüyoruz ama elimizi kolumusu masalara vurmanın bir fayda vermediğini ben geçmişte gördüm. Gerekli sonuca varabileceğimiz yerlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs’a kadar 650 milyon lira ödememiz var. Borcumuz ise 2.4 milyon lira. Geldiğimizden beri Beşiktaş’taki sıkıntıları anlatıyoruz. Bu yolda hep birlikte omuz omuza yürüyerek başarıya ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.