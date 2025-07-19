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Spor

Mascherano'dan Rodrigo De Paul transferine tam destek

Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Atlético Madrid'in yıldızı Rodrigo De Paul'un takıma katılmasının orta saha gücünü önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Haber Merkezi19 Temmuz 2025 Cumartesi 09:02 - Güncelleme:
Mascherano'dan Rodrigo De Paul transferine tam destek
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Inter Miami Teknik Direktörü Javier Mascherano, Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul'un takıma katılması durumunda kadronun güçleneceğini vurguladı. Atlético Madrid'den MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer söylentileriyle gündeme gelen De Paul'un, takımın orta sahasında büyük katkı sağlayacağına inanan Mascherano, oyuncunun çok yönlülüğünü, enerjisini ve top dağıtma becerilerini övdü.

Mascherano, "Gelirse elimizdeki kadroyu geliştirecektir" diyerek De Paul'un Inter Miami'nin orta saha kalitesini yükselteceğini sözlerine ekledi. Ayrıca De Paul'un milli takımda uzun süre birlikte oynadığı Lionel Messi ile yeniden bir araya gelme ihtimali, transfer sürecinde belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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