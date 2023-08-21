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Spor

Mason Greenwood için karar verildi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Mason Greenwood'un takımdan ayrılacağını açıkladı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Mason Greenwood için karar verildi!
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Manchester United, tecavüz ve ölüm tehdidi iddiasıyla tutuklanan ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşen Mason Greenwood ile ilgili kararını verdi.

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından yapılan soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. Manchester United, Mason Greenwood'un iddia edilen suçları işlemediğinin tespit edildiğini açıkladı. Ancak Mason Greenwood'un kamuoyu önünde de kabul ettiği gibi bazı hatalar yaptığını kaydetti.

Bununla birlikte Mason Greenwood dahil, olaya dahil olan herkesin oyuncunun kulüpte yeni bir başlangıç yapmasının zor olduğu konusunda fikir birliği sağladığı aktarıldı. Bu nedenle Greenwood'un takımdan ayrılacağı ifade edildi.

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