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Spor

Massimiliano Allegri adım adım Napoli'ye

Sezon sonunda teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırmaya hazırlanan Napoli'de takımın başına geçme yolunda en güçlü aday Massimiliano Allegri. Edinilen bilgiye göre Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Allegri arasında görüşmeler devam ediyor.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2025 Salı 14:28 - Güncelleme:
Massimiliano Allegri adım adım Napoli'ye
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İtalyan gazeteci Marco Conterio'ya göre, Massimiliano Allegri, önümüzdeki sezon Napoli'nin başına geçme yolunda en güçlü aday haline geldi. Kaynaklar, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile Allegri arasında verimli ve devam eden görüşmelerin sürdüğünü bildiriyor.

Allegri, mevcut teknik direktör Antonio Conte'nin sezon sonunda ayrılması durumunda kulübün ilk tercihi olarak değerlendiriliyor. Sözleşme şartlarının netleşmesi adına bu hafta sonundan itibaren nihai temasların yapılması bekleniyor.

Son olarak Juventus'u çalıştıran ve bir yıl önce görevden ayrılan Allegri, Serie A'ya dönüşe oldukça yakın.

  • Massimiliano Allegri
  • Napoli
  • teknik direktör

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