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Spor

Massimiliano Allegri için astronomik teklif

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'ye Suudi Arabistan Ligi'nden astronomik bir teklif geldi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 19:12 - Güncelleme:
Massimiliano Allegri için astronomik teklif
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Daha önce Allegri'ye toplamda 60 milyon euro'luk teklifte bulunan bir Suudi ekibi, tecrübeli teknik adama yeni bir teklif yaptı.

Gazzetta'nın haberine göre, bir Suudi kulübü İtalyan teknik adam Allegri için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken yıllık 30 milyon euro'dan toplamda 90 milyon euro'luk maaş teklif etti.

Tecrübeli teknik adama hangi kulübün teklif götürdüğü bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

7 MİLYON EURO

İtalya'da maaşı 7 milyon euro olan Allegri'nin Suudi Arabistan'dan gelen bu teklifi reddetmediği ancak şu an için herhangi bir cevap vermediği aktarıldı.

İtalyan teknik adamın Juventus ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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