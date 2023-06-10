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Spor

Massimiliano Allegri için sürpriz iddia

Juventus'un deneyimli teknik direktörü Massimiliano Allegri, Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

10 Haziran 2023 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
Massimiliano Allegri için sürpriz iddia
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İtalya'nın saygın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un yaptığı habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri'nin, Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerde bulunduğunu iddia etti..

Hangi kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Allegri'ye Juventus'tan kazandığı paranın 3-4 katı bir teklif yapıldığı aktarıldı. Başarılı çalıştırıcı, İtalya'da 7 milyon euro kazanıyor.

Suudi Arabistan ekibinin İtalyan devi, Massimiliano Allegri'nin yerine Antonio Conte ve Igor Tudor alternatiflerini hazırladığı kaydedildi.

  • Massimiliano Allegri
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