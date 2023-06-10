Massimiliano Allegri için sürpriz iddia

İtalya'nın saygın spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un yaptığı habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'u çalıştıran Massimiliano Allegri'nin, Suudi Arabistan kulübüyle görüşmelerde bulunduğunu iddia etti..

Hangi kulüp ile görüşme halinde olduğu bilinmezken, Al Hilal veya Al Nassr olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Allegri'ye Juventus'tan kazandığı paranın 3-4 katı bir teklif yapıldığı aktarıldı. Başarılı çalıştırıcı, İtalya'da 7 milyon euro kazanıyor.

Suudi Arabistan ekibinin İtalyan devi, Massimiliano Allegri'nin yerine Antonio Conte ve Igor Tudor alternatiflerini hazırladığı kaydedildi.