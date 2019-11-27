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Mata: 'Galatasaray'ın stadı gibisini görmedim'

Club Brugge'ün yıldızlarından Clinton Mata, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin çok zorlu olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede golün ardından kırmızı kart gören Clinton Mata, TT Stadı'ndaki atmosfere değindi.
 
Çok zorlu bir atmosferde oynadığını söyleyen Angolalı oyuncu, "Hiçbir oyuncu Galatasaray'ın stadında oynadıktan sonra rahat uyuyamaz. 5 metreden bile birbirimizi duyamıyorduk. Hayatımda daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
 
"GALATASARAY'A KIRMIZI ÇIKMALIYDI"
 
Galatasaray'ın çok sert oynadığını kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Maçta birçok noktada dirsek yedim, Galatasaray'a kırmızı çıkması gerekiyordu. Kulübümüzün 'Yürek koymazsan kazanamazsın' sloganı var ve biz bunu başardık. Sonuçta galibiyeti biz daha çok hak ettik. Galatasaray'ın pozisyonu yok, biz 4-5 tane çok önemli pozisyon bulduk" diye konuştu.
 
Gördüğü kırmızı kartla ilgili de konuşan Mata, "Bir hata yaptım ve sonucunda kırmızı çıktı. Futbolda duygularını kontrol edemediğin böyle anlar oluyor. Sonra takımım gol de yiyebilirdi, 9 kişiyle maçı bitirebildikleri için mutluyum" dedi.

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