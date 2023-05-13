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Spor

Mata'nın kararı bekleniyor

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Mata futbolu bırakmayı düşünüyor. Henüz som kararını vermeyen İspanyol yıldızın ailesiyle konuşup karar vereceği kaydedildi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 13:39 - Güncelleme:
Mata'nın kararı bekleniyor
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Galatasaray'ın yıldızı 35 yaşındaki Juan Mata, futbolu bırakma planları yapıyor. Antrenörlük yapmak isteyen Mata'nın son kararını ailesiyle görüşerek vereceği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sezon sonunda futbolu bırakma kararını gözden geçiriyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; son olarak UEFA'nın yeni danışma kuruluna seçilen aktif tek futbolcu olan 35 yaşındaki Mata, antrenörlüğe adım atmanın planları içerisinde.

Henüz kesin kararını vermeyen tecrübeli futbolcu, ailesiyle görüştükten sonra konuyu tekrar değerlendirecek.

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 16 kere forma giyen İspanyol futbolcu, 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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