Mateusz Lis: Göztepe'ye gelmek kariyerimdeki en iyi karardı

Göztepe Kulübü'nün mobil uygulamasında görüntülü açıklaması yayımlanan Lis, geldiği andan itibaren Göztepe'nin Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı olduğunu hissettiğini söyledi.

Süper Lig'e çıktıkları geçen sezonun kariyerindeki en iyi sezon olduğunu bildiren Lis, "İzmir şu anda dünyadaki yerim, tekrar Göztepe'nin bir parçası olmak istiyordum. Sadece geçen sezon benim için yeterli değildi. Süper Lig'de ve kulübün 100. yılında devam etmek istedim. Bu özel bir şeydi ve bu sezon benim için hikayenin sonu olmadığını hissettim." diye konuştu.

Mateusz Lis, bu sezon iyi bir kadro kurulduğunu belirterek, "Çok iyi bir takımız. Sadece sahada değil, saha dışında da bir aileyiz. Çok iyi ilişkilerimiz var ve herkes Göztepe için mücadele etmek istiyor. Bu çok önemli ve bence taraftarlarımız bunu ilk maçımızdan itibaren fark etti. Bu tamamen şans değil. Ligde iyi durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'deki ilk sezonlarında iyi işler yapacaklarına emin olduğunu aktaran Lis, şunları kaydetti:

"Geçen sezon buraya, Göztepe'ye gelmek kariyerimdeki en iyi karardı. Bu, benim ve ailem için ana noktaydı. Eşim ve önümüzdeki yılın ocak ayında dört yaşına girecek olan oğlum var. Şimdiden arkadaş edinmeye başladı. Onlar için her yıl evi, ülkeyi değiştirmek kolay değil."

Polonyalı kaleci, oğlunun okulda İngilizce ve Türkçe öğrendiğini belirterek, "Kendime Türkçe öğrenmeye başlamam gerektiğini söylüyorum. İnşallah, bir sonraki röportaj Türkçe olacak." ifadelerini kullandı.