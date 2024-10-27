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Spor

Mateusz Lis: Herkesle gurur duyuyorum

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Liz, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2024 Pazar 00:20 - Güncelleme:
Mateusz Lis: Herkesle gurur duyuyorum
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Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Liz, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Aslında bu tarz maçlar, hepimizin beklediği maçlardır. Bugün de gerçekten sahada muhteşem bir futbol vardı. İki takım da kazanabilirdi. Ama bence biz takım olarak muhteşem bir karakter gösterdik. 10 kişiyle Trabzonspor gibi bir takıma karşı kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Taraftarımız da muhteşemdi. Bizi sonuna kadar inanılmaz bir şekilde desteklediler."

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"Arda'yı geçen seneden tanıyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İkimiz de birbirimizi daha iyi olmak için itiyoruz. Aramızda adil bir yarış var diyebilirim."

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