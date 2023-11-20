Mateusz Lis kalesinde devleşti! 7 maçta gole izin vermedi

Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, bu sezon ligde oynadığı 12 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Mateusz Lis, şu ana kadar gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Polonyalı kaleci, ligin ilk 12 haftasındaki 12 maçta da 90'ar dakika forma giyerken, bu maçlarından 7'inde ise kalesini gole kapattı. 26 yaşındaki oyuncu, Ümraniyespor (0-0), Altay (0-1), Manisa FK (0-1), Adanaspor (1-0), Boluspor (0-2), Şanlıurfaspor (3-0), Keçiörengücü (0-1) müsabakalarında kalesini gole kapamayı başarırken, Sakaryaspor (0-1), Bandırmaspor (1-1), Çorum FK (1-2), Kocaelispor (0-1) ve Erzurum FK (3-2) karşılaşmalarında ise gole engel olamadı.