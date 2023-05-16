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Spor

Mathias Rojas için Beşiktaş'a mesaj

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, gelecek sezonun yapılanmasını kurmak için kolları sıvadı. Siyah beyazlıların gündeminde yer alan 10 numara oyuncu Matias Rojas için ise Beşiktaş'a heyecanlandıran bir cevap geldi.

16 Mayıs 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Mathias Rojas için Beşiktaş'a mesaj
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Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Matias Rojas'la ilgili olarak Racing Başkanı Victor Bianco'dan açıklamalar geldi.

AS gazetesi'nin Güney Amerika edisyonuna göre, 27 yaşındaki Rojas, Racing'in 10 numarası. Paraguaylı oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve şimdiden bir çok teklif aldı. Sözleşme yenileme görüşmeleri de devam ederken, her iki taraf da teklifler ve karşı teklifler sunuyor.

Racing Kulübü Başkanı Victor Blanco ise 27 yaşındaki oyuncu için şu açıklamayı yaptı: "Bu bir çaba meselesi değil. Matias, dışarıdan ne teklif alabileceğini görmek için bekliyor. İstediği teklifi alırsa ayrılacak. Katar'ın teklifi geldiğinde Rojas'ı 2 milyon dolara satmayı reddettik. Önceliği Copa Libertodores'a verdik. Üzgün değiliz. Umarım yeniler, yenilenmezse sorun olmaz. Başarı herhangi bir oyuncudan büyüktür."

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Asıl mevkii 10 numara olan ancak bu pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Matias Rojas bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmaya çıkarken, 8 gol attı 1 de asist yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin gündemindeki 27 yaşındaki oyuncu daha önce kariyerinde Defansa, Lanus ve Cerro Porteno takımlarında oynadı.

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