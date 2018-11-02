Mathie Valbuena: Takıma katkı sağlamak için arzulu çıktım

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbide bir gol atan bir de asist yapan Mathie Valbuena, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mathie Valbuena, "Uzun bir aradan sonra 11'de başladığım için ve takıma katkı verdiğim için mutluyum. Zor bir dönemden geçtim. Rekabeti seven bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarımı dışarıdan izlemek de zordu. Ben bir profesyonelim ve kendimi sürekli hazır tuttum. Takıma katkı sağlamak için arzulu çıktım. Önemli olan Valbuena değil takımdır. Sıra dışı bir takım görüntüsü çizdik. Maç sırasında kötü haber aldık, genç bir taraftarımızın vefat ettiğini duyduk. Yüreğimizi yaktı, onu düşününerek de sahadaydık. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vefat haberinden sonra taraftarımız için oynadık." dedi

Açıklamalarına devam eden Valbuena, "Asla pes etmem. Hayatım boyunca pes etmedim. Oynadığım kulüplerde hep en iyisini vermeye çalıştım. Çalışmanın karşılığını alıyorum. Oynamadığım zaman mutlu olmam, hiçbir futbolcu olmaz. Dediğim gibi önemli olan Valbuena değil, takım. Kendimi iyi hissediyorum ve çalışmalarıma devam edeceğim. İnsanların kafasında benimle ilgili soru işaretleri olabilir ama bunlar aldırmadan çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı. (Sporx)