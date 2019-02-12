Mathieu Valbuena: Hocamız bana güvenebileceğini görmüştür

Fransız yıldızın açıklamaları şu şekilde:

Ligde zorlu bir dönemden geçiyoruz ama Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir takımla karşılaştık ve kazanmak güzel oldu. İlk maçı kazandık, turu orada almamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de bu.

Hocamızla profesyonel bir ilişkimiz var. Daha fazla oynamak istiyorum ama hayatın içinde bu da var. Hocam şans verdiğinde en iyisini yapmak istiyorum. Hocamız bana güvenebileceğini görmüştür.”