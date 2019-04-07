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Mathiue Valbuena: Tam anlamıyla hazırım

Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Valbuena, 1-1 beraber kaldıkları maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli oyuncu şunları söyledi;

“3 puanı alamadığımız için iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyemeyiz. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti ama tehlikeli görüntü sergileyemedik. Devreye geride girdik. Kendi aramızda bazı konuşmalar oldu. Hocamız, benden oyuna hareketlilik katmamı istedi, ben de işimi yaptım. Golü bulduk ama maçı kazanmak isterdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz. Ben bu maça da hazırdım ama hocamızın kararı, saygı göstermeliyiz. Hazır olmasaydım, zaten sonradan da giremezdim. Kendimi çok iyi hissediyorum ama fizik olarak tam anlamıyla iyi olmak için maç oynamalıyım."

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