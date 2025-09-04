İSTANBUL 30°C / 22°C
4 Eylül 2025 Perşembe
  • Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te
Spor

Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını açıkladı.

4 Eylül 2025 Perşembe 14:02
Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te
ABONE OL

Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Arjantinli ön libero Matias Kranevitter'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncumuz, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

