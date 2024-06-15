Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sarkic'in ailesine ve yakınlarına duyulan saygı sebebiyle ölüm sebebine dair detay verilmeyeceği ifade edildi.

Sarkic, geçtiğimiz sezonun başında Wolverhampton'dan Milllwall'a transfer olmuş ve Championship ekibinde 33 maça çıkmıştı. Sarkic son olarak Karadağ'ın Belçika ile 5 Haziran'da oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.

İngiltere doğumlu olan Karadağlı futbolcu, kariyeri boyunca Anderlecht, Aston Villa, Wigan, Stratford Town, Havant & Waterlooville, Livingston, Wolverhampton, Shrewsbury, Birmingham, Stoke City ve Millwall formaları giymişti.