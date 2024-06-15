İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2024 Cumartesi / 9 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Matija Sarkic hayatını kaybetti

İngiltere Championship ekiplerinden Millwall'da forma giyen file bekçisi Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

15 Haziran 2024 Cumartesi 12:07 - Güncelleme:
Matija Sarkic hayatını kaybetti
ABONE OL

Millwall'da forma giyen 26 yaşındaki Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sarkic'in ailesine ve yakınlarına duyulan saygı sebebiyle ölüm sebebine dair detay verilmeyeceği ifade edildi.

Sarkic, geçtiğimiz sezonun başında Wolverhampton'dan Milllwall'a transfer olmuş ve Championship ekibinde 33 maça çıkmıştı. Sarkic son olarak Karadağ'ın Belçika ile 5 Haziran'da oynadığı hazırlık maçında forma giymişti.

İngiltere doğumlu olan Karadağlı futbolcu, kariyeri boyunca Anderlecht, Aston Villa, Wigan, Stratford Town, Havant & Waterlooville, Livingston, Wolverhampton, Shrewsbury, Birmingham, Stoke City ve Millwall formaları giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.