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Matip: Başka iddialar sadece beni rahatsız eder o kadar

Fenerbahçe ile adı anılan Joel Matip, hakkında çıkan transfer iddialarına 'Başka iddialar sadece beni rahatsız eder o kadar' dedi.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilan Joel Matip'ten flaş bir açıklama geldi. Liverpoollu yıldız Evening Standard'a yaptığı açıklama Fenerbahçe sorusuna cevap verdi. 

Tek düşüncem Liverpool'

Matip gelen Fenerbahçe sorusu üzerine, 'Ben bu sezon sadece ve sadece Liverpool'a odaklandım ve aklımda başka hiçbir şey yok. Başka iddialar sadece beni rahatsız eder o kadar.' Gelecek fırsatlar için formunu korduğunu anlatan Matip, 'Bana gelecek fırsatı bekliyorum ve çok çalışıyorum ki bu da bir oyuncunun hayatıdır. Olacabilecek en iyi formumu yakalayamaya ve olabildiği kadar hazır olmak için uğraşıyorum' dedi. Matip, Pazar akşamı oynanacak Merseyside Derbisi'nde Everton'a karşı forma giyebilmek için fırsat bekleyecek.

(Skorer)

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