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Spor

Mats Hummels adım adım İtalyan devine

Bonservisi elinde bulunan Mats Hummels 1 yıllığına İtalyan devi Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor.

4 Eylül 2024 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
Mats Hummels adım adım İtalyan devine
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Transfer çalışmalarını sürdüren Roma, bonservisi elinde bulunan Mats Hummels'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Mats Hummels ile 1 yıllık sözleşme üzerinde görüşmelerini sürdüren Roma, Alman stoper ile prensip anlaşmasına çok yaklaştı.

Öte yandan eski futbolcusu Kostas Manolas ile de görüşmelerde bulunan Roma'nın, savunma hattını kısa süre içinde güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan 35 yaşındaki Mats Hummels, Borussia Dortmund kariyerinde 508 maça çıktı ve 38 gol, 23 asist yaptı.

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