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Spor

Mats Hummels için futbolu bırakabilir iddiası

Sezon başında adı Beşiktaş ile anılan Mats Hummels kendisi için doğru teklifin gelmemesi halinde kış transfer döneminde profesyonel futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edildi.

18 Kasım 2024 Pazartesi 11:50 - Güncelleme:
Mats Hummels için futbolu bırakabilir iddiası
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Sezon başında adı Beşiktaş ile de anılan Mats Hummels için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; 35 yaşındaki Alman futbolcu, gelecek kış transfer döneminde takımını değiştiremezse profesyonel futbolu bırakmayı düşünebilir.

KENDİSİNE HALA GÜVENİYOR

Deneyimli savunma oyuncusunun rekabetçi bir projeye deneyim ve liderlik katabileceğine hala inandığı, ancak düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda yer alması gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

ALMANYA'DAN TEKLİF VAR

Bundesliga'daki birkaç kulübün Mats Hummels'i takımına katmakla ilgilendiği ancak gerçekleştirilen görüşmelerin henüz ilerlemiş olmadığı öğrenildi.

16 KUPA KAZANDI

1.91 boyundaki stoper oyuncusu, 1 Dünya Kupası olmak üzere 16 adet kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Büyük umutlarla Çizme devinin yolunu tutan tecrübeli savunmacı, burada yalnızca 1 maça çıktı ve 23 dakika sahada kalabildi.

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