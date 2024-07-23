Mats Hummels için Real Madrid iddiası

Avrupa'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Mats Hummels henüz bir takımla anlaşmadı.

Yaz Transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen ve Leny Yoro'yla ilgilenen Real Madrid genç stoperi kadrosuna katamadı.

Bu bölge için transfer çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de Mats Hummels'in ismi gündeme geldi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Real Madrid'in Mats Hummels'le ilgilendiği ve bu nedenle tecrübeli stoperin Bologna ile yaptığı görüşmelerin yavaşladığı belirtildi.

Hummels'in bonservissiz ve uygun bir maaşla takıma katılma ihtimalinin olması nedeniyle transferin Real Madrid açısından uygun olabileceği ifade edildi.

MATS HUMMELS'IN KARİYERİ

Futbol kariyerine Bayern Münih'in altyapısında başlayan Mats Hummels, kiralık olarak forma giydiği Borussia Dortmund'a 2009'da bonservisyle transfer oldu.

2016'da Bayern Münih'e dönen deneyimli stoper, 2019'da yeniden Borussia Dortmund'la sözleşme imzaladı.

Hummels, Borussia Dortmund'la geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından yollarını ayırdı.

Kariyeri boyunca 701 maçta süre alan 35 yaşındaki futbolcu, 59 gol ve 32 asist kaydetti.