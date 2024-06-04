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Spor

Mats Hummels'e, İtalya'dan talip çıktı

Borussia Dortmund ile olan sözleşmesinin sonuna yaklaşan Mats Hummels'e, İtalya'dan talip çıktı.

4 Haziran 2024 Salı 21:03 - Güncelleme:
Mats Hummels'e, İtalya'dan talip çıktı
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Dortmund ile olan sözleşmesi haziran ayının sonunda bitecek olan Mats Hummels'in yeni adresi belli oluyor.

Corriere della Serra'nın haberine göre; İtalya'nın köklü kulübü Roma, Alman oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

ROMA'NIN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Roma'nın Hummels'e 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği aktarıldı.

ABD VE ARABİSTAN'A RET

Bununla birlikte, başarılı futbolcunun ABD ve Arabistan'dan teklifler almasına rağmen kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldığı ifade edildi.

Hummels, Dortmund forması ile toplamda 508 maça çıktı ve 38 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

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