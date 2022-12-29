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Spor

Matthias Mayer emekliye ayrıldığını açıkladı

Olimpiyat şampiyonu Avusturyalı kayakçı Matthias Mayer, yaptığı açıklamada kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Matthias Mayer emekliye ayrıldığını açıkladı
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Kariyerinde 3 olimpiyat altın madalyası bulunan Avusturyalı kayakçı Matthias Mayer, emekliye ayrıldığını duyurdu.

Ülkesinin devlet yayıncı kuruluşu ORF'ye sürpriz emeklilik kararına ilişkin açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Mayer, "Artık bu sporu yapmak istemiyorum. Geçen sezon harika geçti. Mutluyum. Başarabileceğim her şeyi yaptığıma inanıyorum." dedi.

Kış olimpiyatlarında; alp disiplini erkekler süper büyük slalomda Pyeongchang 2018 ve Pekin 2022 ile iniş finalinde Soçi 2014'te altın madalya kazanan Mayer, Dünya Kupası'nda ise 11 kez birinciliğe ulaşmıştı.

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