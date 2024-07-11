İSTANBUL 27°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2024 Perşembe / 5 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8145
  • EURO
    35,8566
  • ALTIN
    2542.92
  • BIST100
    10997
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Matthijs De Ligt adım adım Manchester United'a
Spor

Matthijs De Ligt adım adım Manchester United'a

Manchester United, Bayern Münih'te forma giyen Hollandalı stoper Matthijs De Ligt'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

11 Temmuz 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Matthijs De Ligt adım adım Manchester United'a
ABONE OL

Bayern Münih forması giyen Matthijs De Ligt ile sözlü anlaşmaya varan Manchester United, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayern Münih ile yeni haftanın başında anlaşmaya varmayı planlıyor.

50 MİLYON BONSERVİS

İki taraf arasında pazarlığının sürdüğü ifade edilirken bu transferin 50 milyon euro civarında sonuçlanmaya yakın olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih 30 kez giyen De Ligt, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.