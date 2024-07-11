Matthijs De Ligt adım adım Manchester United'a

Bayern Münih forması giyen Matthijs De Ligt ile sözlü anlaşmaya varan Manchester United, bu transferi bitirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bayern Münih ile yeni haftanın başında anlaşmaya varmayı planlıyor.

50 MİLYON BONSERVİS

İki taraf arasında pazarlığının sürdüğü ifade edilirken bu transferin 50 milyon euro civarında sonuçlanmaya yakın olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Bayern Münih 30 kez giyen De Ligt, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.