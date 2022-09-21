Matthijs de Ligt: Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hırsını hissetmemiştim

Bayern Münih'in bu sezon kadrosuna kattığı Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, eski takımı Juventus hakkında konuştu.

NOS'a konuşan başarılı savunma oyuncusu transferi ile ilgili olarak, "Juventus'ta geçirdiğim zamandan gerçekten zevk aldım, ancak yeni bir meydan okuma için zamanın geldiğini hissettim." dedi.

"BAYERN'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMA HIRSI VAR"



Bayern Münih'te Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hırsının bulunduğunu ancak Juventus'ta aynı isteği hissetmediğini belirten De Ligt, "Juventus harika bir takım ama buraya gelmek benim için başka bir adımdı çünkü Bayern'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hırsı var. Juve'de bunu hissetmemiştim." sözlerini dile getirdi.

Hollanda Milli Takımı'nın felsefe olarak Bayern Münih'e daha yakın olduğunu söyleyen başarılı stoper, "Bayern Münih, Hollanda Milli Takımı'nın sahada ne istediğine felsefe olarak daha yakın. İlk iki ayımdan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

DEV BONSERVİS



2019 yılında AJax'tan Juvnetus'a yaklaşık 85.5 milyon Euro bonservis bedeline transfer olan 23 yaşındaki Hollandalı futbolcu, bu sez<on başında ise 67. milyon Euro bonservis bedeli ile Bayern Münih'in yolunu tuttu.