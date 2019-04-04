Matthijs de Ligt'ten Barcelona açıklaması! 'Henüz bilmiyorum'

Hollanda Ligi'nde oynanan Emmen-Ajax maçının ardından 19 yaşındaki stoper Matthijs de Ligt, transfer açıklamasında bulundu.

Barcelona, Real Madrid, Juventus, Liverpool ve Atletico Madrid gibi kulüplerin ilgilendiği savunma oyuncusu, transferi hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi.

"HENÜZ BİLMİYORUM"

"Barcelona ile anlaştınız mı?" sorusunu yanıtlayan Matthijs de Ligt, "Son zamanlarda benim hakkımda çok şey yazılıyor ama halen Ajax'ta oynuyorum. Gelecekte nerede olacağımı da henüz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ajax'ın 70 milyon euro kazanmayı hedeflediği De Ligt, bu sezon 43 maçta oynadı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)