İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2023 Perşembe / 21 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5631
  • EURO
    29,1806
  • ALTIN
    1612.71
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Mattia Croci-Torti: Cesaretle oynadık

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş karşısında cesaretle oynayarak galibiyete uzandıklarını söyledi.

IHA5 Ekim 2023 Perşembe 23:12 - Güncelleme:
Mattia Croci-Torti: Cesaretle oynadık
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Oyunda da bir takım düşüncelerim vardı. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve son 30 dakikada bir şeyler değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlara tembihlemiştim. Onlar da benim dediklerimi yaptılar" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KARTTAN SONRA RİSKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIM"

Nasıl bir taktik benimsediklerinin sorulması üzerine Croci-Torti, "İlk dakikadan itibaren en önemli kozumuz cesaretle oynamaktı. Cesaretle oynadık ve istediklerimizi yaptık. En büyük taktik cesaretle oynamak ve vakit kaybetmeden son ana kadar mücadele etmek. İlk yarıda pozisyonlar bulduk ama gol atamadık. İkici yarı daha belirgin oyuna dahil olduk. Özellikle kırmızı karttan sonra riskli değişiklikler yaptım" şeklinde konuştu.

  • Lugano galibiyet Cesaretli
  • Beşiktaş
  • Teknik Direktör
  • Mattia Croci-Torti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.