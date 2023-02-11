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Spor

Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek

Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop, merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler için destek çağrısında bulundu.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek
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Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için destek çağrısında bulundu.

Teniste çiftler kategorisinin önemli isimlerinden Hollandalı Middelkoop, paylaştığı video mesajında, "Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden gelen korkunç görüntülerden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bir tenis oyuncusu olarak, iki ülkenin halkı ve misafirperverlikleriyle ilgili harika anılarım var. Bu trajedi hepimizi sınıyor ama uluslararası yardımla bunu atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için ayni ve nakdi yardımda bulunacağını açıklayan Middelkoop, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

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