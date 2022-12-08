İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2022 Perşembe / 15 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6464
  • EURO
    19,655
  • ALTIN
    1073.32
  • BIST100
    4846.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mauricio Pochettino: Kylian Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu var
Spor

Mauricio Pochettino: Kylian Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu var

Paris Saint-Germain'de bir dönem teknik direktörlük yapan Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Aralık 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
Mauricio Pochettino: Kylian Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu var
ABONE OL

Paris Saint-Germain'de Ocak 2021-Temmuz 2022 arasında görev yapan Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili konuştu.

İngiliz basınında The Athletic'e röportaj veren Arjantinli teknik adam, Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu olduğunu dile getirdi.

Pochettino, "Tabii ki Mbappe'nin büyük bir egosu var, ama bu iyi anlamda. Tüm büyük oyuncuların egosu vardır, bunun olmaması imkansız. Ayrıca bu kadar genç yaşta, bu kadar baskıyla başa çıkmak zorunda kalmak zor. Kylian'ın iyi bir insan olduğunu söylemek zorundayım, iyi anlamda kibirli. Kontrol edemediği bir egosu var. Bu bazen bir oyuncu kariyerinin başında bu seviyeye çıktığında olan bir şey." dedi.

Birlikte çalıştıkları döneme de değinen 50 yaşındaki teknik adam, "PSG'de Mbappe bir hata yaptıysa, düzeltmeye çalıştım. O da her maçta kendisini geliştirmeye çalıştı. Bence medya onunla ilgili yanlış bilgi veriyor. Gerçek olan Mbappe birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu." ifadelerini kullandı.

  • kylian mbappe
  • mauricio pochettino

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.