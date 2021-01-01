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Spor

Mauricio Pochettino PSG ile anlaştı

Geçtiğimiz sezon Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino Fransız ekibi PSG'nin başına geçmeye hazırlanıyor. Pochettino imza için Paris'e gitti.

01 Ocak 2021 Cuma 23:37 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 23:37
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre Londra'daki tatilini tamamlayan Mauricio Pochettino, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için Fransa'da.

Arjantinli teknik adamın göreve getirilişinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Yılbaşı tatiline çıkan Paris Saint-Germain'li futbolcular, pazar günü ikinci devrenin ilk antrenmanı yapacak.

Son olarak 2019'da Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'ne çıkaran Pochettino, yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmıyor. 48 yaşındaki teknik adam futbolculuk kariyerinde 2001 ve 2003 yılları arasında Paris Saint-Germain forması giymişti.

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