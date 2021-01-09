09 Ocak 2021 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:00

Tottenham'ı çalıştırdıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'le imzaladı.

Deneyimli Arjantinli teknik direktör, Tottenham'dan eski öğrencilerini Fransa'ya getirmek istiyor.

Pozhettino'nun hedefleri arasında en parlak dönemini onunla yaşayan iki isim Dele Alli ve Eriksen yer alıyor.

Eriksen, Inter'e gittikten sonra Conte'nin gözüne giremedi ve performansındaki gözle görülür düşüş nedeniyle formasını kaybetti. Diğer taraftan İngiliz yetenek Dele Alli de, benzer şekilde Tottenham'da Mourinho'nun gözüne giremedi. Dele Alli'nin PSG'ye transferi bir süredir gündemde yer alıyor.

ERIKSEN KULÜP ARIYOR

28 yaşındaki Eriksen, Inter'le olan sözleşmesine rağmen yeni bir kulüp arıyor. PSG'nin de gündeminde olan Danimarkalı oyuncunun menajeri Martin Shoots, Barcelona ve Real Madrid'le görüşecek.

Christian Eriksen, bu sezon Inter'de 13 resmi maçta gol katkısı yapamadı. Dele Alli ise Tottenham'da 11 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.